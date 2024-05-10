Атака на НПЗ у калузькій області рф: губернатор підтвердив удар та пожежу
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі в калузькій області росії спалахнула пожежа через нічну атаку безпілотників, але її вдалося загасити, ніхто не постраждав.
У росії внаслідок нічної атаки БПЛА на підприємство в дзержинському районі калузької області сталася пожежа, її вже ліквідували, заявив губернатор області владислав шапша в п’ятницю, передає УНН.
Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства в дзержинському районі сталося загоряння", - написав губернатор у Telegram.
За його словами, наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.
Доповнення
Своєю чергою в міноборони рф стверджують, вночі сили ППО знищили п'ять БПЛА, з яких: три - над територією брянської області, один - над територією московської області та один - над територією бєлгородської області.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що нафтопереробний завод у Калузької області атакували безпілотники.
Довідково
ТОВ "Перший завод" - найбільший нафтопереробний завод у калузькій області росії. Основний комплекс з переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність з переробки нафти становить 1,2 мільйона тонн на рік.
Цей НПЗ уже був атакований 15 березня.