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Атака на НПЗ у калузькій області рф: губернатор підтвердив удар та пожежу

Атака на НПЗ у калузькій області рф: губернатор підтвердив удар та пожежу

Київ • УНН

 • 23223 перегляди

На нафтопереробному заводі в калузькій області росії спалахнула пожежа через нічну атаку безпілотників, але її вдалося загасити, ніхто не постраждав.

У росії внаслідок нічної атаки БПЛА на підприємство в дзержинському районі калузької області сталася пожежа, її вже ліквідували, заявив губернатор області владислав шапша в п’ятницю, передає УНН

Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства в дзержинському районі сталося загоряння", - написав губернатор у Telegram. 

За його словами, наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.

Доповнення 

Своєю чергою в міноборони рф стверджують, вночі сили ППО знищили п'ять БПЛА, з яких: три - над територією брянської області, один - над територією московської області та один - над територією бєлгородської області.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що нафтопереробний завод у Калузької області атакували безпілотники. 

Довідково 

ТОВ "Перший завод" - найбільший нафтопереробний завод у калузькій області росії. Основний комплекс з переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність з переробки нафти становить 1,2 мільйона тонн на рік. 

Цей НПЗ уже був атакований 15 березня.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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