Безпілотники атакували НПЗ у Калузької області РФ
Київ • УНН
Нафтопереробний завод у Калузькій області Росії був атакований безпілотниками, що спричинило вибухи та пожежу.
Нафтопереробний завод у Калузької області Росії атакували безпілотники атакували. Про це SHOT повідомляють місцеві жителі, пише УНН.
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За інформацією, у районі "Першого заводу" було чути вибухи, попередньо працює ППО.
Як розповіли SHOT очевидці, близько першої години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.
За словами жителів, до цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.
Офіційної інформації поки що не було, дані про постраждалих не надходили.
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