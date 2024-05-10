Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России атаковали беспилотники атаковали. Об этом SHOT сообщают местные жители, пишет УНН.

Детали

По информации, в районе "Первого завода" были слышны взрывы, предварительно работает ПВО.

Как рассказали SHOT очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прогремели в Дзержинском районе, неподалеку станции Полотняный завод.

По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.

Официальной информации пока не было, данные о пострадавших не поступали.

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