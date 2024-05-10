Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  111216 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  118913 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  121355 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  144022 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127952 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131684 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121564 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167768 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150576 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149719 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Оккупанты попали по Никополю ударными дронами

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Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

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7 мая 2024, 11:15  •  282121 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  319981 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  316674 просмотра

Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в калужской области россии вспыхнул пожар из-за ночной атаки беспилотников, но его удалось потушить, никто не пострадал.

Новости Мира •   •  2149 просмотра
Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар

россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин

Один житель Донецкой области был ранен российскими оккупантами 9 мая, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации.

Общество •   •  4206 просмотра
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин

Оккупанты попали по Никополю ударными дронами

Российские войска атаковали Никополь с помощью ударных беспилотников, повредив здания и автомобиль, но обошлось без жертв.

Общество •   •  6785 просмотра
Оккупанты попали по Никополю ударными дронами

Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 479 710 человек личного состава и 7434 танков.

Война •   •  7523 просмотра
Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

В результате ракетного обстрела Харькова пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина, которые испытали острые стрессовые реакции.

Война •   •  9959 просмотра
Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром

Глава Кремля Владимир Путин предлагает повторно назначить Михаила Мишустина премьер-министром России после отставки правительства.

политика •   •  11970 просмотра
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром

На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

В Запорожье во время вражеского обстрела из РСЗО ранена женщина, а в целом оккупанты 547 раз обстреляли область, попав в 8 населенных пунктов.

Общество •   •  10638 просмотра
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение 10 российских ударных беспилотников "Шахид" и двух зенитных ракетных комплексов С-300/С-400, запущенных из Крыма и Белгородской области во время ночной атаки.

Война •   •  10683 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.

политика •   •  12167 просмотра
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  11113 просмотра
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб