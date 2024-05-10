Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар

В россии в результате ночной атаки БПЛА на предприятие в дзержинском районе калужской области произошел пожар, его уже ликвидировали, заявил губернатор области владислав шапша в пятницу, передает УНН.

Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в дзержинском районе произошло возгорание", - написал губернатор в Telegram.

По его словам, сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.

Дополнение

В свою очередь в минобороны рф утверждают, ночью силы ПВО уничтожили пять БПЛА, из которых: три - над территорией брянской области, один - над территорией московской области и один - над территорией Белгородской области.

Ранее российские СМИ сообщали, что нефтеперерабатывающий завод в Калужской области атаковали беспилотники.

Справочно

ООО "Первый завод" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в калужской области россии. Основной комплекс по переработке товарной нефти и газоконденсата. Номинальная мощность по переработке нефти составляет 1,2 миллиона тонн в год.

Этот НПЗ уже был атакован 15 марта.