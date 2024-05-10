Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

НПЗ в калужской области рф был атакован в ночь на 10 мая в результате операции Главного управления разведки, сообщил УНН источник.

Детали

Информацию о причастности специалистов ГУР МОУ к атаке на нефтеперерабатывающее предприятие подтверждают источники в украинской спецслужбе. Как сообщается, объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

По информации местных жителей, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе был слышен звук пролетающих беспилотников и работу ПВО. За тем на месте попадания БПЛА начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы. Информацию о поражении НПЗ подтвердил также и глава калужской области Владислав Шапша.

Как сообщают очевидцы, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

Как сообщил УНН собеседник, в период с 00:45 до 01:25 на объекте раздалось пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн т в год) и 3 цистерны с дизельным горючим и 1 цистерна с мазутом.

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата.

Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года, указал собеседник УНН.

Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар