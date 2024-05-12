ГУР атакувало в росії три військових об'єкти - джерело
Київ • УНН
ГУР атакував три військові об'єкти в росії - нафтопереробний завод у волгоградській області, новолипецький металургійний комбінат і нафтобазу "Калуганафтопродукт".
Внаслідок операції ГУР в ніч на 12 травня було атаковано НПЗ у красноармійському районі волгоградській області рф. Також атаки БПЛА зазнали новолипецький металургійний комбінат та нафтобаза "Калуганафтопродукт". Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
Як повідомляють джерела у спецслужбі, ураження обʼєкту відбулося близько 2:30 ночі за місцевим часом. У результаті атаки дронів-камікадзе на території підприємства пролунало кілька вибухів, після чого на НПЗ розпочалася пожежа. Інформацію про ураження НПЗ також підтверджує губернатор волгоградської області Андрій Бочаров.
"Крім того атаки БПЛА зазнали також новолипецький металургійний комбінат та нафтобаза "Калуганафтопродукт", - повідомляє співрозмовник УНН.
Зазначається, що дані обʼєкти раніше вже були атаковані безпілотниками.
"Подібні обʼєкти на території рф будуть системно атаковані стільки, скільки буде потрібно до їхньої повної нейтралізації. З огляду на вперте намагання московії посилювати натиск на фронті, кремль не матиме достатніх сил та засобів, аби захистити свої стратегічні підприємства в тилу. росіянам доведеться обирати, що саме захищати: або свою нафтопереробну і металургійну галузі, або ж окупаційні війська в Україні", - сказало джерело.
Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що НПЗ в калуській області рф був атакований у ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки.