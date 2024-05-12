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На Дніпропетровщині ППО знищила ворожий дрон

Київ • УНН

 • 25444 перегляди

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий дрон у Павлоградському районі Дніпропетровської області, повідомив у неділю голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

"Наші бійці ППО на варті. Знищили у Павлоградському районі ворожий безпілотник!", - написав Лисак у Telegram.

Доповнення 

На Дніпропетровщині вчора російська армія обстріляла село Червоногригорівської громади. 

11 травня ППО півдня України знищила п'ять російських розвідувальних БпЛА

Тетяна Краєвська

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