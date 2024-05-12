На Дніпропетровщині ППО знищила ворожий дрон
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Сили протиповітряної оборони знищили ворожий дрон у Павлоградському районі Дніпропетровської області, повідомив у неділю голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Наші бійці ППО на варті. Знищили у Павлоградському районі ворожий безпілотник!", - написав Лисак у Telegram.
Доповнення
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11 травня ППО півдня України знищила п'ять російських розвідувальних БпЛА.