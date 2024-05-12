рф обстріляла село на Дніпропетровщині, жертв немає
Київ • УНН
Ворожа армія обстріляла село в Дніпропетровській області, жертв і руйнувань немає.
На Дніпропетровщині вчора російська армія у пізній вечір обстріляла село Червоногригорівської громади. Немає постраждалих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Учора вечір ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Артилерійський удар був націлений на село Червоногригорівської громади.
На щастя, вдалося уникнути жертв серед цивільного населення та матеріальних збитків.
Вночі в районі – без атак. Спокійно було і на решті територій області