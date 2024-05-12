Українські ППО півдня знищили 5 російських розвідувальних безпілотників
Київ • УНН
11 травня українські підрозділи протиповітряної оборони в південних областях знищили п'ять російських розвідувальних безпілотників, у тому числі чотири моделі "ЗАЛА" в Херсоні та один "Орлан-10" у Миколаєві.
11 травня ППО півдня України знищила п'ять російських розвідувальних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Протягом останньої доби підрозділи протиповітряної оборони південної України знищили п'ять російських розвідувальних безпілотних літальних апаратів: чотири моделі "ZALA" на Херсонщині та один "Орлан-10" на Миколаївщині.
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