За добу рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень, при цьому рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
За добу відбулося 155 бойових зіткнень. рф завдала 13 ракетних та 118 авіаційних ударів. Здійснено 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За останню добу відбулося 155 бойових зіткнень, у результаті яких росіяни завдали 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, а також здійснили 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Ситуація на напрямках:
Волинський та Поліський: без змін.
Сіверський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Харківський: ворог здійснив 12 атак і завдав авіаційних ударів у населених пунктах Харківської області.
Куп'янський: ЗСУ відбили 19 атак окупантів у Харківській і Луганській областях.
Лиманський: Сили оборони відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.
Сіверський: Захисники відбили 16 атак ворожих сил у Луганській і Донецькій областях.
Краматорський: Українські військові відбили 27 атак ворога в районах населених пунктів Донецької області.
Торецький: ворог наступальних дій не вів.
Покровський: ЗСУ відбили 32 атаки у Донецькій області.
Курахівський: Сили оборони відбили 10 атак ворожих військ.
Времівський: Українські військові відбили 16 атак у Донецькій області.
Оріхівський: ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників у Запорізькій області.
Придніпровський: противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Херсонської області.
Додамо
Протягом доби Сили оборони здійснили удари по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійській техніці, 2 радіолокаційним станціям та 9 районах зосередження ворожого військового складу.
За добу загинуло 1260 військовослужбовців рф 12.05.24, 07:42 • 25124 перегляди