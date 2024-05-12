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За добу рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів

За добу рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів

Київ • УНН

 • 27172 перегляди

За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень, при цьому рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

За добу відбулося 155 бойових зіткнень. рф завдала 13 ракетних та 118 авіаційних ударів. Здійснено 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За останню добу відбулося 155 бойових зіткнень, у результаті яких росіяни завдали 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, а також здійснили 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на напрямках:

Волинський та Поліський: без змін.

Сіверський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Харківський: ворог здійснив 12 атак і завдав авіаційних ударів у населених пунктах Харківської області.

Куп'янський: ЗСУ відбили 19 атак окупантів у Харківській і Луганській областях.

Лиманський: Сили оборони відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Сіверський: Захисники відбили 16 атак ворожих сил у Луганській і Донецькій областях.

Краматорський: Українські військові відбили 27 атак ворога в районах населених пунктів Донецької області.

Торецький: ворог наступальних дій не вів.

Покровський: ЗСУ відбили 32 атаки у Донецькій області.

Курахівський: Сили оборони відбили 10 атак ворожих військ.

Времівський: Українські військові відбили 16 атак у Донецькій області.

Оріхівський: ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників у Запорізькій області.

Придніпровський: противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Херсонської області.

Додамо

Протягом доби Сили оборони здійснили удари по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійській техніці, 2 радіолокаційним станціям та 9 районах зосередження ворожого військового складу.

За добу загинуло 1260 військовослужбовців рф 12.05.24, 07:42 • 25124 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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