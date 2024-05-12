За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За сутки произошло 155 боевых столкновений. рф нанесла 13 ракетных и 118 авиационных ударов. Совершено 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 155 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 13 ракетных и 118 авиационных ударов, а также совершили 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Харьковский: враг совершил 12 атак и нанес авиационные удары по населенным пунктам Харьковской области.

Купянский: ВСУ отбили 19 атак оккупантов в Харьковской и Луганской областях.

Лиманский: Силы обороны отбили 10 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Северский: Защитники отбили 16 атак вражеских сил в Луганской и Донецкой областях.

Краматорский: Украинские военные отбили 27 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Торецкий: враг наступательных действий не вел.

Покровский: ВСУ отбили 32 атаки в Донецкой области.

Кураховский: Силы обороны отбили 10 атак вражеских войск.

Времовский: Украинские военные отбили 16 атак в Донецкой области.

Ореховский: враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в Запорожской области.

Приднепровский: противник совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Херсонской области.

Добавим

В течение суток Силы обороны осуществили удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийской технике, 2 радиолокационным станциям и 9 районам сосредоточения вражеского военного состава.

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф