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За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
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За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок
В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет
Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф
По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет
Вчера враг дважды обстрелял из артиллерии Николаевскую область, в частности, акваторию и город Очаков, но обошлось без жертв и пострадавших.
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.
В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет
На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в рф падение беспилотника вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.
Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку
российский узник-солдат Андрей Курбасов изнасиловал и убил 17-летнюю девушку во временно оккупированном Луганске. Это подчеркивает террор и безнаказанность, с которыми сталкивается гражданское население в условиях российской оккупации.
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая
Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей. Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.
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В Чернигове задержали 50-летнего мужчину, который выстрелил в собаку из травматического пистолета на автостоянке.