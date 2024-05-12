Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  109960 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  171408 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  182425 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  184784 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156836 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150575 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130548 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133143 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122169 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168181 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  224427 просмотра

Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.

Война •   •  7547 просмотра
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  8402 просмотра
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.

Общество •   •  10615 просмотра
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.

Общество •   •  11796 просмотра
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.

Война •   •  11954 просмотра
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Вчера враг дважды обстрелял из артиллерии Николаевскую область, в частности, акваторию и город Очаков, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  14424 просмотра
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.

Общество •   •  14072 просмотра
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в рф падение беспилотника вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.

Война •   •  15124 просмотра
В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

российский узник-солдат Андрей Курбасов изнасиловал и убил 17-летнюю девушку во временно оккупированном Луганске. Это подчеркивает террор и безнаказанность, с которыми сталкивается гражданское население в условиях российской оккупации.

Война •   •  16098 просмотра
Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей. Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.

УНН Lite •   •  15301 просмотра
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая