Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России приостановил работу после атаки украинских дронов - СМИ

14:11 • 16746 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 23882 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19223 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19855 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 43404 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33424 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36779 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49720 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38817 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32557 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Графики отключений электроэнергии
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
14:11 • 16764 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 13223 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22659 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24967 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 08:00 • 43418 просмотра
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России приостановил работу после атаки украинских дронов - СМИ

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после атаки украинских дронов 5 ноября. Завод переработал 13,7 миллиона метрических тонн нефти в 2024 году, что составляет 5,1% от общего объема.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России приостановил работу после атаки украинских дронов - СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде РФ приостановил работу после атаки украинских дронов в ночь на 5 ноября. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Завод остановлен. CDU-5 загорелся, гидрокрекинг получил определенные повреждения

- сообщил источник издания. 

Издание отмечает, что в 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,7 миллиона метрических тонн нефти, или 5,1% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.

В четверг Украина нанесла удар по России по меньшей мере 75 дронами, что вызвало пожар в промышленной зоне южного города Волгоград, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и было остановлено десятки рейсов по всей стране

- пишет издание. 

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Волгоградского НПЗ в Волгоградской области РФ, базы хранения, комплектования и запуска дронов типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке, 3 объектов ГСМ во временно оккупированном Крыму. 

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Reuters
Крым
Украина
Донецк