Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России приостановил работу после атаки украинских дронов - СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде РФ приостановил работу после атаки украинских дронов в ночь на 5 ноября. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Издание отмечает, что в 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,7 миллиона метрических тонн нефти, или 5,1% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.

В четверг Украина нанесла удар по России по меньшей мере 75 дронами, что вызвало пожар в промышленной зоне южного города Волгоград, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и было остановлено десятки рейсов по всей стране