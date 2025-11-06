Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России приостановил работу после атаки украинских дронов - СМИ
Киев • УНН
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после атаки украинских дронов 5 ноября. Завод переработал 13,7 миллиона метрических тонн нефти в 2024 году, что составляет 5,1% от общего объема.
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде РФ приостановил работу после атаки украинских дронов в ночь на 5 ноября. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Завод остановлен. CDU-5 загорелся, гидрокрекинг получил определенные повреждения
Издание отмечает, что в 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,7 миллиона метрических тонн нефти, или 5,1% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.
В четверг Украина нанесла удар по России по меньшей мере 75 дронами, что вызвало пожар в промышленной зоне южного города Волгоград, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и было остановлено десятки рейсов по всей стране
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Волгоградского НПЗ в Волгоградской области РФ, базы хранения, комплектования и запуска дронов типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке, 3 объектов ГСМ во временно оккупированном Крыму.