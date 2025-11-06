Волгоградський нафтопереробний завод росії призупинив роботу після атаки українських дронів - ЗМІ

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13157 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18688 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17143 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17883 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40908 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32846 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36379 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49575 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38726 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32480 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 10:56 • 20381 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13148 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів 13:00 • 11867 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 10:56 • 20512 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50 • 22827 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40899 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34 • 22392 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката 5 листопада, 15:25 • 24350 перегляди
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора 5 листопада, 14:19 • 26281 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі 5 листопада, 08:51 • 42857 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю 4 листопада, 16:38 • 47012 перегляди
Волгоградський нафтопереробний завод росії призупинив роботу після атаки українських дронів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Волгоградський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки українських дронів 5 листопада. Завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти у 2024 році, що становить 5,1% від загального обсягу.

Волгоградський нафтопереробний завод росії призупинив роботу після атаки українських дронів - ЗМІ

Нафтопереробний завод в волгограді рф призупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 5 листопада. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Завод зупинено. CDU-5 загорівся, гідрокрекінг зазнав певних пошкоджень

- повідомило джерело видання. 

Видання зазначає, у 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

У четвер Україна завдала удару по росії щонайменше 75 дронами, що спричинило пожежу в промисловій зоні південного міста волгоград, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і було зупинено десятки рейсів по всій країні

- пише видання. 

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Волгоградського НПЗ у волгоградській області рф, бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку, 3 об'єктів ПММ в тимчасово окупованому Криму. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
Крим
Україна
Донецьк