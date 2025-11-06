Волгоградський нафтопереробний завод росії призупинив роботу після атаки українських дронів - ЗМІ

Нафтопереробний завод в волгограді рф призупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 5 листопада. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Видання зазначає, у 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

У четвер Україна завдала удару по росії щонайменше 75 дронами, що спричинило пожежу в промисловій зоні південного міста волгоград, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і було зупинено десятки рейсів по всій країні