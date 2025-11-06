Волгоградський нафтопереробний завод росії призупинив роботу після атаки українських дронів - ЗМІ
Київ • УНН
Волгоградський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки українських дронів 5 листопада. Завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти у 2024 році, що становить 5,1% від загального обсягу.
Нафтопереробний завод в волгограді рф призупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 5 листопада. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Завод зупинено. CDU-5 загорівся, гідрокрекінг зазнав певних пошкоджень
Видання зазначає, у 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.
У четвер Україна завдала удару по росії щонайменше 75 дронами, що спричинило пожежу в промисловій зоні південного міста волгоград, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і було зупинено десятки рейсів по всій країні
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Волгоградського НПЗ у волгоградській області рф, бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку, 3 об'єктів ПММ в тимчасово окупованому Криму.