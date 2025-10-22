Во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - Укрэнерго

22 октября в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 16:00 до 22:00 из-за последствий российских обстрелов. Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях, где энергетики проводят восстановительные работы.