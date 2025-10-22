$41.740.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - Укрэнерго

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

22 октября в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 16:00 до 22:00 из-за последствий российских обстрелов. Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях, где энергетики проводят восстановительные работы.

Во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - Укрэнерго

В среду, 22 октября, из-за последствий российских обстрелов во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отметили: самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу

- говорится в сообщении.

Напомним

Министерство энергетики Украины сообщило о начале восстановительных работ после российских обстрелов 22 октября и призвало граждан к рациональному использованию электроэнергии.

До этого УНН сообщал, что из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Евгений Устименко

