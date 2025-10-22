Во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - Укрэнерго
Киев • УНН
22 октября в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 16:00 до 22:00 из-за последствий российских обстрелов. Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях, где энергетики проводят восстановительные работы.
В среду, 22 октября, из-за последствий российских обстрелов во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" отметили: самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях
Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу
Напомним
Министерство энергетики Украины сообщило о начале восстановительных работ после российских обстрелов 22 октября и призвало граждан к рациональному использованию электроэнергии.
До этого УНН сообщал, что из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.