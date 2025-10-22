$41.740.01
09:23
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
В усіх регіонах України запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів - Укренерго

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

22 жовтня в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 16:00 до 22:00 через наслідки російських обстрілів. Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині та Чернігівщині, де енергетики проводять відновлювальні роботи.

В усіх регіонах України запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів - Укренерго

В середу, 22 жовтня, через наслідки російських обстрілів в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 16:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначили: найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство енергетики України повідомило про початок відновлювальних робіт після російських обстрілів 22 жовтня та закликало громадян до раціонального використання електроенергії.

До того УНН повідомляв, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна
Київ