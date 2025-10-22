В усіх регіонах України запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів - Укренерго

В середу, 22 жовтня, через наслідки російських обстрілів в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 16:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначили: найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство енергетики України повідомило про початок відновлювальних робіт після російських обстрілів 22 жовтня та закликало громадян до раціонального використання електроенергії.

До того УНН повідомляв, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.