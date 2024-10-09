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Вместо Углавы: директор НАБУ Кривонос назначил себе нового первого заместителя

Вместо Углавы: директор НАБУ Кривонос назначил себе нового первого заместителя

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:06  •  6627 просмотра

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Директор НАБУ Семен Кривонос назначил Дениса Гюльмагомедова своим первым заместителем вместо уволенного Гизо Углавы. Гюльмагомедов работает в НАБУ с 2015 года, ранее возглавлял отдел детективов по расследованию коррупции в «Укрзализныце».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос назначил на должность своего первого заместителя Дениса Гюльмагомедова вместо уволенного со скандалом Гизо Углавы. Об этом сообщила пресс-служба бюро, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Денис Гюльмагомедов до этого занимал должность заместителя директора по вопросам цифрового развития и трансформаций. Он начал свою работу с момента основания НАБУ - в 2015 году в должности детектива. В частности, за время работы в бюро он работал начальником одного из отделов детективов, профильным направлением которого является расследование коррупционных преступлений в сфере деятельности АО «Укрзализныця». На счету этого отдела расследование практически всех кейсов коррупции на железной дороге, а также ряда резонансных дел, таких как «Роттердам+».

Ранее должность первого заместителя директора НАБУ более 9 лет занимал Гизо Углава. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции  (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам «Ротердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах «рисовали»  судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» при расследовании дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов8 октября 2024, 14:47 • 120430 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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