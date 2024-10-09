Вместо Углавы: директор НАБУ Кривонос назначил себе нового первого заместителя

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос назначил на должность своего первого заместителя Дениса Гюльмагомедова вместо уволенного со скандалом Гизо Углавы. Об этом сообщила пресс-служба бюро, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Денис Гюльмагомедов до этого занимал должность заместителя директора по вопросам цифрового развития и трансформаций. Он начал свою работу с момента основания НАБУ - в 2015 году в должности детектива. В частности, за время работы в бюро он работал начальником одного из отделов детективов, профильным направлением которого является расследование коррупционных преступлений в сфере деятельности АО «Укрзализныця». На счету этого отдела расследование практически всех кейсов коррупции на железной дороге, а также ряда резонансных дел, таких как «Роттердам+».

Ранее должность первого заместителя директора НАБУ более 9 лет занимал Гизо Углава. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам «Ротердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» при расследовании дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

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