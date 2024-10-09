Замість Углави: директор НАБУ Кривонос призначив собі нового першого заступника

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос призначив на посаду свого першого заступника Дениса Гюльмагомедова замість звільненого зі скандалом Гізо Углави. Про це повідомила пресслужба бюро, пише УНН.

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Як зазначається, Денис Гюльмагомедов до цього обіймав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій. Він розпочав свою роботу з моменту заснування НАБУ - у 2015 році на посаді детектива. Зокрема, за час роботи в бюро він працював начальником одного із відділів детективів, профільним напрямком якого є розслідування корупційних злочинів у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця". На рахунку цього відділу розслідування практично всіх кейсів корупції на залізниці, а також низки резонансних справ, як-от "Роттердам+".

Раніше посаду першого заступника директора НАБУ понад 9 років займав Гізо Углава. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про його невинуватість.

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