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Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

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Комиссия международных экспертов начала долгожданный аудит НАБУ. Они будут иметь доступ к уголовным производствам и смогут интервьюировать сотрудников, но эксперты сомневаются в эффективности проверки.

Начался долгожданный аудит Национального антикоррупционного бюро Украины, который должен дать четкие и однозначные выводы относительно эффективности его работы. Комиссия международных экспертов получит доступ к материалам уголовных производств детективов и сможет интервьюировать сотрудников бюро, пишет УНН.

В соответствии с законодательством, аудит в НАБУ должен проводиться ежегодно, однако на самом деле он не проводился с 2015 года, то есть ни разу с момента создания бюро. Только после того, как Международный валютный фонд определил независимую оценку деятельности бюро как структурный маяк для получения финансовой помощи, он наконец начался.

В Совете общественного контроля НАБУ сообщили, что назначенная Кабмином комиссия, состоящая из трех международных экспертов, имеет право:

  • на доступ к материалам уголовного производства (с досудебным расследованием Бюро), 
  • на интервьюирование сотрудников бюро, прокуроров САП, работников других государственных и правоохранительных органов и тому подобное,
  • официально обращаться за необходимой для аудита информацией в государственные органы, физических или юридических лиц.

Комиссия сама утверждает и обнародует критерии и методику оценки деятельности НАБУ, а финансируется все за счет международной технической помощи.

"Каким бы длинным аудит ни был, результатом его должен быть не размытый документ формата "не все так однозначно". Нет, результат может быть либо белым, либо черным. Поэтому либо уважаемые аудиторы придут к выводу, что НАБУ работает эффективно и директор молодец. Или что работа Бюро неэффективна, а директор выполняет полномочия неподобающе. Вывод опубликуют на сайте правительства, чтобы мы с вами могли его прочитать", - указали в РГК.

Проверять эффективность работы НАБУ будут три "опытные и уважаемые" иностранные аудиторы, однако в Совете общественного контроля сомневаются, что они "сталкивались с чем-то похожим на украинские антикоррупционные институты".

Такого же мнения придерживается и адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

"Я сомневаюсь, что иностранцы, которые никогда не были в Украине, не знают наших реалий, состояния коррупции, деятельности антикоррупционных органов на постоянной основе, смогут дать какой-то значимый результат, и объективно, независимо и действительно профессионально оценить влияние деятельности этого бюро на состояние коррупции в нашем государстве", - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

Он также обратил внимание на то, что точно не известно за какой период проведут аудит работы НАБУ - за все время существования или только за последний год.

По его мнению, есть большие сомнения, что это действительно будет аудит, а не "оценка внутренним процессам деятельности бюро". Шрам считает, что международные эксперты, скорее всего, оценят как взаимодействуют между собой те или иные подразделения НАБУ, вместо того, чтобы дать обществу ответ на главный вопрос - действительно ли бюро влияет на состояние коррупции в Украине.

"По моему глубокому убеждению - нет. Бюро работает неэффективно, выборочно и расследует очень долго. Подтвердят ли такие выводы внешние аудиторы - сомневаюсь. Они не знают языка, не смогут изучить производство, не смогут нормально пообщаться и в конечном итоге, мне кажется, они подпишут заключение, которое за них напишут, что-то вроде вывода по НАПК, который мы видели в прошлом году, когда обнаружили какой-то организационный внутренний недостаток, но с другой стороны не признали работу НАПК неудовлетворительной: мол работайте, тренируйтесь дальше", - считает адвокат.

Вызывает беспокойство, по словам Олега Шрама, и то, что критерии и методику оценки утверждают сами аудиторы. 

"Увидев критерии и методику, мы сможем проанализировать, о чем будет этот отчет. А это опять же неправильно, потому что аудиторы должны быть четко ограничены законом, чтобы методика была действительно объективной, всеобъемлющей. А если они поставят такие критерии, которые не будут касаться того основного вопроса, о котором говорю - проверка Бюро на состояние деятельности с коррупцией - то конечно мы не получим ответа на вопрос", - добавил он.

Несмотря на предостережения экспертов, если же оценка деятельности НАБУ все же будет всеобъемлющей и объективной, отчет по результатам аудита может стать ключевым для дальнейшей работы бюро и сыграть важную роль в планировании реформ.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь "свои" эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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