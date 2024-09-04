​​МВФ наполягає якнайшвидше провести прозорий аудит діяльності НАБУ

Представники Міжнародного валютного фонду наполягають на необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила пресслужба бюро, пише УНН.

Як зазначається, директор НАБУ Семен Кривонос провів зустріч з делегацією МВФ, під час якої окрему увагу приділили необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності антикорупційного бюро за принципами прозорості та відкритості.

Також сторони обговорили створення експертної установи при НАБУ та можливість запровадження автономного прослуховування для антикорупційних детективів.

Наостанок очільник Бюро розповів про нещодавні викриття на корупції колишніх та чинних топпосадовців - вказала пресслужба.

Додамо

НАБУ готується до аудиту. Міжнародні експерти вже подали в Кабмін список кандидатів до комісії, яка перевірятиме НАБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.

Раніше іноземні експерти, які надали технічну оцінку діяльності НАБУ, вказували, що колектив бюро перебуває у пригніченому стані, потребує психологів і більшість зі співробітників планує звільнитися найближчим часом.

При цьому НАБУ не має довіри українців (54.4% серед респондентів дослідження), а економічний ефект від їх діяльності балансує на нулі. Адже за ці роки на НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС було витрачено з бюджету десятки мільярдів гривень.

Причиною недовіри до антикорупціонерів можуть бути гучні звинувачення топ чиновників з боку НАБУ, які в результаті завершуються виправдальними вироками. Прикладом є справа ексміністра Володимира Омеляна. Його звинуватили у втратах бюджету через зменшення портових зборів, які він запровадив. Але у суді всі аргументи детективів та прокурорів САП були вщент розбиті як нікчемні. До речі, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися з ексміністром Миколою Сольським, якого у травні звинуватили у привласненні землі у Сумській області на користь бійців АТО. Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили заявити про це лише цьогоріч. До того ж у той момент, коли Сольський досяг результатів у перемовинах з поляками щодо експорту агропродукції.

Втім, наявні у публічному доступі матеріали свідчать про сумнівні докази детективів, що засвідчив експертний висновок маніпуляції з експертизами у цій справі. Одну з них вони намагалися "злити" і анулювати через суд - ймовірно через те, що така експертиза свідчила про невинуватість ексміністра.