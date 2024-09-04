МВФ настаивает как можно быстрее провести прозрачный аудит деятельности НАБУ

Представители Международного валютного фонда настаивают на необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила пресс-служба бюро, пишет УНН.

Как отмечается, директор НАБУ Семен Кривонос провел встречу с делегацией МВФ, во время которой отдельное внимание уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности антикоррупционного бюро по принципам прозрачности и открытости.

Также стороны обсудили создание экспертного учреждения при НАБУ и возможность введения автономного прослушивания для антикоррупционных детективов.

Напоследок глава Бюро рассказал о недавних разоблачениях на коррупции бывших и действующих топ-чиновников - указала пресс-служба.

Добавим

НАБУ готовится к аудиту. Международные эксперты уже подали в Кабмин список кандидатов в комиссию, которая будет проверять НАБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что "очень ожидает" начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Ранее иностранные эксперты, которые предоставили техническую оценку деятельности НАБУ, указывали, что коллектив бюро находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев (54.4% среди респондентов исследования), а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.