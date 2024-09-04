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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВФ настаивает как можно быстрее провести прозрачный аудит деятельности НАБУ

МВФ настаивает как можно быстрее провести прозрачный аудит деятельности НАБУ

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 15:45  •  9466 просмотра

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Представители МВФ призывают к скорейшему проведению независимого аудита НАБУ. Директор НАБУ Семен Кривонос обсудил с делегацией МВФ вопросы аудита, создание экспертного учреждения и возможность автономного прослушивания.

Представители Международного валютного фонда настаивают на необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила пресс-служба бюро, пишет УНН.

Как отмечается, директор НАБУ Семен Кривонос провел встречу с делегацией МВФ, во время которой отдельное внимание уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности антикоррупционного бюро по принципам прозрачности и открытости.

Также стороны обсудили создание экспертного учреждения при НАБУ и возможность введения автономного прослушивания для антикоррупционных детективов.

Напоследок глава Бюро рассказал о недавних разоблачениях на коррупции бывших и действующих топ-чиновников

- указала пресс-служба.

Добавим

НАБУ готовится к аудиту. Международные эксперты уже подали в Кабмин список кандидатов в комиссию, которая будет проверять НАБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что "очень ожидает" начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Ранее иностранные эксперты, которые предоставили техническую оценку деятельности НАБУ, указывали, что коллектив бюро находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев (54.4% среди респондентов исследования), а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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