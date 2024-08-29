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Незалежний аудит в НАБУ: хто перевірятиме діяльність антикорупціонерів

Незалежний аудит в НАБУ: хто перевірятиме діяльність антикорупціонерів

Київ • УНН

 • 126635 перегляди

Кабмін назвав трьох міжнародних експертів для проведення аудиту НАБУ. Перевірка має виявити сильні та слабкі сторони бюро, яке Семен Кривонос очолює з березня 2023 року.

Національне антикорупційне бюро України готується до першого незалежного аудиту під керівництвом нового директора Семена Кривоноса. УНН пропонує розібратися, хто з міжнародних експертів перевірятиме роботу антикорупціонерів.

Слід зазначити, що незалежну оцінку діяльності НАБУ надасть комісія у складі трьох осіб, яких призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

У відповідь на запит УНН в Кабміні повідомили, що партнери запропонували включити до складу комісії Арпо Мартіна, Вестбрукса Роберта та Кроньє Герміону Терезу.

Арпо Мартін – слідчий, довгий час працював заступником генерального директора Поліції безпеки (КаПо) Естонії.

Вестбрукс Роберт – адвокат, сертифікований аудитор, колишній федеральний слідчий у кримінальних справах і експерт з ризиків шахрайства та корупції. Очолював та керував значною кількістю розслідувань і перевірок шахрайства.

Герміона Тереза Кроньєюристка з ПАР, працювала в Національній прокуратурі Південної Африки, в тому числі керувала відділом з конфіскації активів та була директором із розслідувань. Розслідувала корупцію в державних установах, включаючи поліцію, прокуратуру та розвідувальні органи, а також в державних підприємствах, перебуваючи під величезним суспільним тиском, коли громадськість вимагала переслідування за масштабне розкрадання державного бюджету ПАР. Є експерткою у Світовій оперативній мережі антикорупційних правоохоронних органів (GlobE Network) i Програмі з розшуку та менеджменту активів (StAR).

Перший незалежний аудит діяльності НАБУ проводиться через один рік з дня призначення директора бюро. Однак, варто зазначити, що нинішній директор НАБУ Семен Кривонос очолює бюро з 6 березня 2023 року, тобто вже майже півтора роки.

Сам Кривонос нещодавно заявив, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.

Додамо

Іноземні експерти у звіті за результатами попереднього аудиту виявили низку проблем в діяльності НАБУ. Зокрема, аудитори дійшли висновку, що детективи потребують спілкування з психологами та омбудсменом. 

Також аудит в НАБУ виявив ознаки низького морального духу серед антикорупціонерів та масове бажання звільнитися з бюро. Зокрема, що детективи "стресують" через війну і бюрократію.

Іноземні експерти вказували і на те, що рівень суспільної довіри до НАБУ залишається дуже низьким. За їх інформацією, у 2023 році антикорупціонерам не довіряла понад половина опитаних - 54,4%, а тих, хто повністю або хоча б частково довіряють діям детективів, виявилося менше третини – лише близько 28% опитаних. Аудитори вказали, що на рівень довіри до антикорупціонерів впливає відсутність обвинувальних вироків у резонансних справах. 

Окрім того, міжнародні аудитори констатували, що ВАКС розглядає справи роками, а детективи НАБУ можуть розслідувати їх десятиріччями. Однак, як показує практика, тривалість розслідування антикорупціонерів ніяк не впливає на його якість, адже "гучні" справи НАБУ проти високопосадовців вже неодноразово розвалювалися в судах.

Наочним прикладом є справи антикорупціонерів проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. НАБУ та САП публічно звинуватили у кримінальному злочині, проте ВАКС повністю його виправдав.  НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації, а прокурори не понесли жодної відповідальності за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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