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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:24  •  36025 просмотра

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Кабмин назвал трех международных экспертов для проведения аудита НАБУ. Проверка должна выявить сильные и слабые стороны бюро, которое Семен Кривонос возглавляет с марта 2023 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится к первому независимому аудиту под руководством нового директора Семена Кривоноса. УНН предлагает разобраться, кто из международных экспертов будет проверять работу антикоррупционеров.

Следует отметить, что независимую оценку деятельности НАБУ предоставит комиссия в составе трех человек, которых назначит Кабмин на основании предложений международных и иностранных организаций.

В ответ на запрос УНН в Кабмине сообщили, что партнеры предложили включить в состав комиссии Арпо Мартина, Вестбрукса Роберта и Кронье Гермиону Терезу.

Арпо Мартин - следователь, долгое время работал заместителем генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Эстониии.

Вестбрукс Роберт - адвокат, сертифицированный аудитор, бывший федеральный следователь по уголовным делам и эксперт по рискам мошенничества и коррупции. Возглавлял и руководил значительным количеством расследований и проверок мошенничества.

Гермиона Тереза Кронье - юристка из ЮАР, работала в Национальной прокуратуре Южной Африки, в том числе руководила отделом по конфискации активов и была директором по расследованиям. Расследовала коррупцию в государственных учреждениях, включая полицию, прокуратуру и разведывательные органы, а также в государственных предприятиях, находясь под огромным общественным давлением, когда общественность требовала преследования за масштабное хищение государственного бюджета ЮАР. Является экспертом в Мировой оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network) и Программе по розыску и менеджменту активов (StAR).

Первый независимый аудит деятельности НАБУ проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, стоит отметить, что нынешний директор НАБУ Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Сам Кривонос недавно заявил, что "очень ожидает" начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Добавим

Иностранные эксперты в отчете по результатам предыдущего аудита обнаружили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом. 

Также аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Иностранные эксперты указывали и на то, что уровень общественного доверия к НАБУ остается очень низким. По их информации, в 2023 году антикоррупционерам не доверяли более половины опрошенных - 54,4%, а тех, кто полностью или хотя бы частично доверяют действиям детективов, оказалось меньше трети - лишь около 28% опрошенных. Аудиторы указали, что на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам. 

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. НАБУ и САП публично обвинили в уголовном преступлении, однако ВАКС полностью его оправдал.  НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации, а прокуроры не понесли никакой ответственности за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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