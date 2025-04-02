Выводы ВВК с 1 апреля оформляются в электронном виде - Умеров

С 1 апреля все военно-врачебные комиссии (ВВК) должны оформлять свои заключения в электронном виде, которые потом не нужно будет самостоятельно относить в ТЦК, ведь они будут отображаться в реестре "Оберіг". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook, передает УНН.

Завершаем первый этап реформы военно-врачебных комиссий. С 1 апреля все ВВК должны оформлять свои заключения в электронном виде - написал Умеров.

Детали

По его словам, теперь заключения ВВК будут создаваться онлайн, информация о пригодности или непригодности автоматически будет попадать в реестр "Оберіг" и быстрее отображаться в приложении "Резерв+". Также не нужно будет лично нести заключения ВВК в ТЦК.

"С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активнее всего к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей", - добавил Умеров.

Напомним

В марте в Украине заработал электронный кабинет ВВК в медицинской информационной системе ВСУ.

В январе было начато бета-тестирование электронного направления на ВВК - в приложении "Резерв+". С осени в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.