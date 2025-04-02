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Висновки ВЛК з 1 квітня оформлюються в електронному вигляді - Умєров

Київ • УНН

 • 17703 перегляди

З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.

Висновки ВЛК з 1 квітня оформлюються в електронному вигляді - Умєров

З 1 квітня всі військово-лікарській комісії (ВЛК) мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді, які потім не потрібно буде самостійно відносити до ТЦК, адже вони відображатимуться в реєстрі "Оберіг". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, передає УНН.

Завершуємо перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді

- написав Умєров.

Деталі

За його словами, тепер висновки ВЛК створюватимуться онлайн, інформація при придатність або непридатність автоматично потраплятиме до реєстру "Оберіг" та швидше відображатимуться в застосунку "Резерв+". Також не потрібно буде особисто нести висновки ВЛК до ТЦК.

"З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей", - додав Умєров.

Нагадаємо

У березні в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ.

У січні було розпочато бета-тестування електронного направлення на ВЛК - у застосунку "Резерв+". З осені в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Павло Башинський

Павло Башинський

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