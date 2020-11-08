Выборы в США: штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

“Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей про (зафиксированную) ошибку и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать (на машине) зеленую кнопку и не принимать во внимание (сообщение про) ошибку. В результате машины игнорировали выбор избирателей”, — говорится в пресс-релизе. Штаб Трамп утверждает, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных событий. При этом не уточняется, сколько именно голосов оказались таким образом не учтены, но в штабе республиканца считают, что “проблема имела место в больших масштабах”.

Как поясняется в заявлении, представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.