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Выборы в США: штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

Выборы в США: штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

Киев  •  УНН

 • 15429 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в субботу подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, представленные там в день выборов не были засчитаны. Как утверждается в заявлении штаба, из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались, по сути, “отклонены”, передает УНН.

“Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей про (зафиксированную) ошибку и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать (на машине) зеленую кнопку и не принимать во внимание (сообщение про) ошибку. В результате машины игнорировали выбор избирателей”, — говорится в пресс-релизе. Штаб Трамп утверждает, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных событий. При этом не уточняется, сколько именно голосов оказались таким образом не учтены, но в штабе республиканца считают, что “проблема имела место в больших масштабах”.

Как поясняется в заявлении, представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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