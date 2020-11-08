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Вибори у США: штаб Трампа подав позов через незараховані голоси в Арізоні

Вибори у США: штаб Трампа подав позов через незараховані голоси в Арізоні

Київ • УНН

 • 15429 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа в суботу подав позов до суду Арізони в зв’язку з тим, що деякі з бюлетенів, подані там в день виборів, не були зараховані. Як стверджується в заяві штабу, через помилку співробітників виборчих дільниць округу Марікопа, голоси частини виборців виявилися, по суті, “відхилені”, передає УНН.

“Коли машина для голосування виявляє, що в бюлетені відзначений більше, ніж один кандидат, співробітники виборчої дільниці повинні проінформувати голосуючих особисто виборців про (зафіксовану) помилку і дати їм можливість виправити ситуацію. Однак в окрузі Марікопа співробітники виборчих дільниць натискали і говорили виборцям натискати (на машині) зелену кнопку і не брати до уваги (повідомлення про) помилку. У результаті машини ігнорували вибір виборців”, — сказано в прес-релізі. Штаб Трамп стверджує, що у нього є заяви виборців, які стали свідками подібних подій. При цьому не уточнюється, скільки саме голосів виявилися таким чином не враховано, але в штабі республіканця вважають, що “проблема мала місце в великих масштабах”.

Як пояснюється в заяві, представники Трампа вимагають вручну перевірити бюлетені, в яких машини зафіксували наявність помилки.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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