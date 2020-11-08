Вибори у США: штаб Трампа подав позов через незараховані голоси в Арізоні

“Коли машина для голосування виявляє, що в бюлетені відзначений більше, ніж один кандидат, співробітники виборчої дільниці повинні проінформувати голосуючих особисто виборців про (зафіксовану) помилку і дати їм можливість виправити ситуацію. Однак в окрузі Марікопа співробітники виборчих дільниць натискали і говорили виборцям натискати (на машині) зелену кнопку і не брати до уваги (повідомлення про) помилку. У результаті машини ігнорували вибір виборців”, — сказано в прес-релізі. Штаб Трамп стверджує, що у нього є заяви виборців, які стали свідками подібних подій. При цьому не уточнюється, скільки саме голосів виявилися таким чином не враховано, але в штабі республіканця вважають, що “проблема мала місце в великих масштабах”.

Як пояснюється в заяві, представники Трампа вимагають вручну перевірити бюлетені, в яких машини зафіксували наявність помилки.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.