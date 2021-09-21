Выборы в Госдуму РФ: местная ЦИК заявила о победе путинской партии с результатом 49,82%

Детали

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме “Единая Россия” получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” — 7,46% и “Новые люди” — 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты “Справедливой России — За правду”, лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух — кандидаты от ЛДПР, еще в трех — по одному кандидату от “Родины”, Партии роста и “Гражданской платформы”.

Так называемое “голосование” жителей ОРДЛО

По словам главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина, в процессе перевозки граждан ОРДЛО, которым раздали паспорта России на выборы в Госдуму были задействованы 825 автобусов и 12 поездов.

Как писали СМИ, если учесть, что каждый автобус совершит три поездки и каждый раз перевозит примерно 45 человек, то заявленные 825 автобусов в состоянии доставить к избирательным участкам Ростовской области РФ только из оккупированных районов Донецкой области более 111 тысяч избирателей и еще около 18 тысяч приедут поездами. Эти цифры, разумеется, очень условны.

Гораздо более точно для ОРДЛО можно посчитать количество местных участников Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ЦИК РФ для Ростовской области, в регионе зарегистрировались для ДЭГ 301 990 избирателей. Причем 139 898 из них примут участие в голосовании по одномандатным округам — то есть имеют прописку в Ростовской области (“гражданам” России из оккупированных территорий Донбасса эта опция недоступна). Таким образом потенциально жители с территорий ОРДЛО в ДЭГ дают на выборах Госдумы чуть больше 191 тысячи голосов избирателей.

Реакция на выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.

Вашингтон, Лондон, Варшава и Анкара также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.