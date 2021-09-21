Варшава не визнає російські вибори в окупованому Криму та ОРДЛО

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Польща не визнає проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих Росією територіях України. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає УНН.

Цитата

“Міністерство закордонних справ вважає незаконним проведення „виборів“ на незаконно окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова. Міністерство також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на території Донбасу. Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Міністерство закордонних справ Республіки Польща знову висловило своє розчарування з приводу перешкоджання російською владою роботі місії спостерігачів ОБСЄ на виборах до Держдуми РФ. “Такі дії ставлять під сумнів наміри Російської Федерації відстоювати демократичні цінності і є невиправданою спробою підірвати спільно розроблені норми, обов’язкові для всіх держав-членів ОБСЄ, ООН і Ради Європи”, — йдеться у повідомленні.

“Послідовна, систематична кампанія Російської Федерації проти російського громадянського суспільства, опозиції і вільних ЗМІ ускладнила доступ до незалежної інформації, унеможливила висунення представників опозиційних кіл в якості кандидатів і серйозно завадила росіянам зробити вибір відповідно до своїх уподобань. Така ситуація може викликати сумніви в легітимності нових депутатів”, — додається у заяві МЗС Польщі.

Нагадаємо

Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам.

Вашингтон та Лондон також заявили, що не визнають російські вибори в Криму та ОРДЛО.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” в Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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