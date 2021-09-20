Вашингтон не визнає російські вибори в Криму та ОРДЛО

Цитата

“Ми не визнаємо проведення виборів до Державної думи Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України”, — зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

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У Держдепартаменті також наголосили, що вибори відбулися в умовах, які не сприяють вільному та справедливому волевиявленню, а ухвалення низки законів серйозно обмежило політичний плюралізм і не дало змоги російському народу реалізувати свої громадянські й політичні права. Також, як зазначається у заяві, обмеження з боку уряду РФ і маргіналізація незалежних політичних фігур не дали змоги спостерігати за виборами представникам Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки і співробітництва у Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

“Ці дії суперечать зобов’язанням Росії, зокрема за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, а також її зобов’язанням перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними організаціями. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань із поваги прав людини та основних свобод і припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ”, — йдеться в заяві Держдепу.

Нагадаємо

Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” в Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.