Вашингтон не признает российские выборы в Крыму и ОРДЛО

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“Мы не признаем проведения выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Детали

В Госдепартаменте также отметили, что выборы прошли в условиях, не способствуют свободному и справедливому волеизъявлению, а принятие ряда законов серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило русскому народу реализовать свои гражданские и политические права. Также, как отмечается в заявлении, ограничения со стороны правительства РФ и маргинализация независимых политических фигур не позволили наблюдать за выборами представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

“Эти действия противоречат обязательствам России, в частности по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также своих обязательств перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ”, — говорится в заявлении Госдепа.

Напомним

Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.