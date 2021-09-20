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Вашингтон не признает российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Вашингтон не признает российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 18867 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. США не признают проведения выборов в Госдуму РФ на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на его сайте в понедельник, 20 сентября, передает УНН.

Цитата

“Мы не признаем проведения выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Детали

В Госдепартаменте также отметили, что выборы прошли в условиях, не способствуют свободному и справедливому волеизъявлению, а принятие ряда законов серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило русскому народу реализовать свои гражданские и политические права. Также, как отмечается в заявлении, ограничения со стороны правительства РФ и маргинализация независимых политических фигур не позволили наблюдать за выборами представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

“Эти действия противоречат обязательствам России, в частности по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также своих обязательств перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ”, — говорится в заявлении Госдепа.

Напомним

Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

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