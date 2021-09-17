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Україна запровадить санкції проти учасників "виборчого процесу" до Держдуми РФ на окупованих територіях - РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів. Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Третє питання, яке розглядали на сьогоднішньому засіданні — це питання санкцій. У нас було дві доповіді, була доповідь голови СБУ Івана Баканова. Переважна більшість санкцій стосуються, питання, яке сьогодні є на окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей — це вибори в так звану Державну думу РФ. Ми впевнені, що на цих територіях РФ не має права проводити вибори”, — сказав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, всі учасники цього процесу, які приймають в ньому участь: члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі які є офіційними особами на цих виборах “будуть під санкціями нашої країни”.

“Ми сьогодні відпрацювали перший список тих осіб, який представили нам відповідні органи, і по всіх без виключення особах санкції, які є у нас..., будуть у повному обсязі через указ Президента застосовані”, — сказав Данілов.

“Крім того ми маємо бажання попередити всіх іноземних громадян, які мають бажання прийняти участь в цьому фарсі на території Донецької та Луганської областей і на території Криму: якщо вони там з’являться в якості офіційних спостерігачів або якихось інших осіб під час виборів, не залежно від того чи будуть вони сенаторами, іншими посадовими особами, вони обов’язково будуть під санкціями нашої країни”, — додав він.

Контекст

Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.

Раніше у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Україна розглядає організацію і проведення незаконного голосування на “виборах” до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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