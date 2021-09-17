Втягування українців з окупованих територій у вибори до Держдуми РФ ставить під сумнів їхню легітимність - МЗС

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“МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України”, — сказано в заяві дипвідомства.

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Повідомляється, що зазначені дії Російської Федерації також грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

“Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність”, — наголосили в МЗС.

Дипломати підкреслили, що всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Цитата:

“Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій”, — наголосили в МЗС.

Контекст

Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.

Раніше у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.