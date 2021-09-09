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Жителям ОРДЛО масово видають російські паспорти перед виборами в Держдуму РФ - СБУ

Київ • УНН

 • 23826 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Напередодні виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово видають паспорти громадян Росії. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Процес масової паспортизації в ОРДЛО організували, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Держдуми.

За інформацією СБУ, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове надання російського громадянства йде прискореними темпами.

Для забезпечення “запланованих” показників підтримки партії “Единая Россия”, куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди псевдопідрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописку в такому документі також не вказують, тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.

Встановили, що організатори планують забезпечити високу явку за допомогою двлх механізмів:

  • організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ;
  • забезпечать можливість незаконного “електронного голосування”, зокрема на території “Л/ДНР”.

Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту, щоб вони могли взяти участь в онлайн-голосуванні.

Більшість із “паспортизованих” людей, за задумом кураторів, має віддати голоси “Единой России”. Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

  • в ОРДЛО відкрито численні “пункти запису” до “ЕР”;
  • організатори “виборів” отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
  • працюють “інфоцентри” для громадян, які курує керівництво з “Единой России”.

Незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО документують у межах відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.

Додамо

2020 року під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу заявила, що спрощена процедура надання Росією громадянства великій кількості жителів Донецької та Луганської областей — посягання на суверенітет України, що суперечить духу й цілям Мінських домовленостей. Нагадаємо, що Євросоюз не визнає такі паспорти та закликав інших учасників ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.

Нагадаємо

У червні цього року стало відомо, що Росія незаконно видала жителям ОРДЛО 630 тис. паспортів РФ.

Українські Національні Новини

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