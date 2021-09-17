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Втягивание украинцев с оккупированных территорий в выборы в Госдуму РФ ставит под сомнение их легитимность - МИД

Киев  •  УНН

 • 19852 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украина рассматривает организацию и проведение незаконного голосования на “выборах” в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление МИД Украины.

Цитата:

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им в незаконный способ паспортам граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении дипведомства.

Детали

Сообщается, что указанные действия Российской Федерации также грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, Хельсинкскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

"Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн збирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность", - отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Цитата:

"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - отметили в МИД.

Контекст

Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

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