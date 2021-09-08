Рада звернеться до міжнародного співтовариства щодо виборів у Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховна Рада підтримала проект постанови про звернення парламенту до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів у Державну Думу Російської Федерації у тимчасово окупованій АР Крим та Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частині Донецької та Луганської областей. Відповідну постанову підтримали 318 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

У пояснювальній записці зазначається, що проектом постанови пропонується визнати, що намір органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації незаконно провести 19 вересня 2021 року вибори у Державну Думу Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України — в АР Крим та місті Севастополь — та залучення до участі у виборах громадян України з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким примусово видали російські паспорти, є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права.

“У зверненні закликати: — застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів у Державну Думу на тимчасово окупованій території України — Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та унеможливити участь у виборах громадян України, що проживають на окупованій частині Донбасу; — не визнати легітимність виборів у Державну Думу Російської Федерації 19 вересня 2021 року та її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України; — застосувати санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації, які залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Державну Думу, і тим самим порушують суверенітет України”, — йдеться у пояснювальній записці.

Додамо

Як повідомили УНН у представництві Президента України в АР Крим, Україна на багатьох рівнях реагуватиме на спроби Російської Федерації провести так звані “вибори” до Держдуми РФ на тимчасово окупованих українських територіях.

Згідно з указом президента Росії, вибори до Державної думи РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

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