“Вибори” до Держдуми РФ в окупованому Криму: у Зеленського обіцяють “належну реакцію на багатьох рівнях”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Україна на багатьох рівнях реагуватиме на спроби Російської Федерації провести так звані “вибори” до Держдуми РФ на тимчасово окупованих українських територіях. Про це в коментарі журналісту УНН сказав постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Цитата:

“Це питання (реакція на проведення "виборів" до Держдуми РФ в окупованому Криму - ред.) опрацьовується державою вже давно. Ми, звичайно, у курсі всіх цих речей. Буде належна реакція, скажімо так, на багатьох рівнях — і на рівні дипломатичному, і на інших. Тому, безумовно, Україна не буде визнавати і буде закликати весь цивілізований світ не визнавати будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях, на наших територіях. Безумовно, ми будемо працювати для донесення цієї позиції до наших міжнародних партнерів”, — сказав Кориневич.

Деталі

На запитання про те, чи планується порушити це питання на рівні майданчиків ООН, співрозмовник УНН зазначив, що “робота ведеться”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна висловила протест Росії через намір залучити населення ОРДЛО до виборів у Держдуму

“У тому числі на міжнародних майданчиках, а також на майданчиках в Україні за участі різних державних органів”, — додав він.

Додамо

Згідно з указом президента Росії, вибори до Державної думи РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

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