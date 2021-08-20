“Вибори” до Держдуми РФ в окупованому Криму: у Зеленського обіцяють “належну реакцію на багатьох рівнях”

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“Це питання (реакція на проведення "виборів" до Держдуми РФ в окупованому Криму - ред.) опрацьовується державою вже давно. Ми, звичайно, у курсі всіх цих речей. Буде належна реакція, скажімо так, на багатьох рівнях — і на рівні дипломатичному, і на інших. Тому, безумовно, Україна не буде визнавати і буде закликати весь цивілізований світ не визнавати будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях, на наших територіях. Безумовно, ми будемо працювати для донесення цієї позиції до наших міжнародних партнерів”, — сказав Кориневич.

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На запитання про те, чи планується порушити це питання на рівні майданчиків ООН, співрозмовник УНН зазначив, що “робота ведеться”.

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“У тому числі на міжнародних майданчиках, а також на майданчиках в Україні за участі різних державних органів”, — додав він.

Додамо

Згідно з указом президента Росії, вибори до Державної думи РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.