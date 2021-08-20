"Выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: у Зеленского обещают "надлежащую реакцию на многих уровнях"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украина на многих уровнях будет реагировать на попытки Российской Федерации провести так называемые "выборы" в Госдуму РФ на временно оккупированных украинских территориях. Об этом в комментарии журналисту УНН сказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
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"Этот вопрос (реакция на проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму - ред.) прорабатывается государством уже давно. Мы, конечно, в курсе всех этих вещей. Будет надлежащая реакция, скажем так, на многих уровнях - и на уровне дипломатическом, и на других. Поэтому, безусловно, Украина не будет признавать и будет призывать весь цивилизованный мир не признавать любые выборы на временно оккупированных территориях, на наших территориях. Безусловно, мы будем работать для донесения этой позиции до наших международных партнеров", - сказал Кориневич.
Детали
На вопрос о том, планируется ли поднять этот вопрос на уровне площадок ООН, собеседник УНН отметил, что "работа ведется".
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"В том числе на международных площадках, а также на площадках в Украине при участии различных государственных органов", - добавил он.
Добавим
Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.