Суперечить духу "Мінська": в ЄС різко відгукнулися про участь жителів ОРДЛО у виборах РФ

Цитата

"Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму, тому що Крим - це Україна. І ми також стурбовані тим фактом, що громадянам України та населенню з українських територій на Сході, який в даний час не контролюється законним українським урядом, були видані паспорти для участі в цих російських виборах. Це суперечить духу Мінських домовленостей, суперечить цілям Мінських домовленостей. Ми закликаємо Росію і очікуємо від Росії утримання від дій, які йдуть врозріз із зобов'язаннями, що випливають з Мінських угод", - заявив Стано.

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За словами дипломата, ЄС вірить у важливість вільних і справедливих виборів, якщо вони проводяться в будь-якій точці світу.

"Що ми бачили на прикладі Росії за останні кілька днів з точки зору виборів в Думу, а також регіональних виборів, так це те, що вибори проходять в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів, і ці вибори пройшли без міжнародного спостереження, що заслуговує на довіру", - зазначив Стано.

Він висловив жаль з приводу рішення Росії обмежити розмір і формат можливої виборчої місії БДІПЛ ОБСЄ на ці вибори.

На питання журналіста про визнання легітимності виборів він відповів, що визнавати чи ні - це компетенція кожної країни-члена ЄС окремо.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників "виборчого процесу" в Держдуму РФ на окупованих територіях - членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.