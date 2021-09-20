Противоречит духу "Минска": в ЕС резко отозвались об участии жителей ОРДЛО в выборах РФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 17008 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Выдача гражданам Украины и населению с украинских территорий на Востоке страны российских паспортов перед выборами в Думу противоречит духу и целям Минских договоренностей. Об этом заявил спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля Питер Стано, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина. И мы также обеспокоены тем фактом, что гражданам Украины и населению с украинских территорий на Востоке, который в настоящее время не контролируется законным украинским правительством, были выданы паспорта для участия в этих российских выборах. Это противоречит духу Минских договоренностей, противоречит целям Минских договоренностей. Мы призываем Россию и ожидаем от России воздержания от действий, которые идут вразрез с обязательствами, вытекающими из Минских соглашений”, — заявил Стано.

Детали

По словам дипломата, ЕС верит в важность свободных и справедливых выборов, если они проводятся в любой точке мира.

“Что мы видели на примере России за последние несколько дней с точки зрения выборов в Думу, а также региональных выборов, так это то, что выборы проходят в атмосфере устрашения критических и независимых голосов, и эти выборы прошли без заслуживающего доверия международного наблюдения”, — отметил Стано.

Он выразил сожаление о решении России ограничить размер и формат возможной избирательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на эти выборы.

На вопрос журналиста о признании легитимности выборов он ответил, что признавать или нет — это компетенция каждой страны-члена ЕС по отдельности.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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