Вибори у Держдуму РФ: місцева ЦВК заявила про перемогу путінської партії з результатом 49,82%

Деталі

За попередніми розрахунками, єдинороси отримують приблизно 112 депутатських мандатів за списком. Крім того, вони перемагають по 198 одномандатних округах. Таким чином, в сумі “Єдина Росія” отримує конституційну більшість в нижній палаті (більше 300 мандатів).

Згідно з результатами голосування, далі йдуть КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, “Справедлива Росія — Патріоти — За правду” — 7,46% і “Нові люди” — 5,32%. Всі ці п’ять партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр для проходу в Держдуму.

Кандидати КПРФ, за попередньою інформацією, перемагають в дев’яти округах, на третьому місці знаходяться кандидати “Справедливої Росії — За правду”, що лідирують у восьми округах. У п’яти округах лідирують самовисуванці, в двох — кандидати від ЛДПР, ще в трьох — по одному кандидату від “Родіни”, Партії зростання і “Громадянської платформи”.

Так зване “голосування” жителів ОРДЛО

За словами ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна, у процесі перевезення громадян ОРДЛО, яким роздали паспорти Росії на вибори в Держдуму були задіяні 825 автобусів і 12 потягів.

Як писали ЗМІ, якщо врахувати, що кожен автобус зробить три поїздки і кожен раз перевозить приблизно 45 осіб, то заявлені 825 автобусів в змозі доставити до виборчих дільниць Ростовської області РФ тільки з окупованих районів Донецької області понад 111 тисяч виборців і ще близько 18 тисяч приїдуть поїздами. Ці цифри, зрозуміло, дуже умовні.

Набагато більш точно для ОРДЛО можна порахувати кількість місцевих учасників Дистанційного електронного голосування (ДЕГ). Згідно з даними ЦВК РФ для Ростовської області, у регіоні зареєструвалися для ДЕГ 301 990 виборців. Причому 139 898 з них візьмуть участь у голосуванні по одномандатних округах — тобто мають прописку у Ростовській області (“громадянам” Росії з окупованих територій Донбасу ця опція недоступна). Таким чином потенційно жителі з територій ОРДЛО в ДЕГ дають на виборах Держдуми трохи більше 191 тисяч голосів виборців.

Реакція на вибори в окупованому Криму і ОРДЛО

Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори в Державну думу РФ на території анексованого Криму і вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодами.

Вашингтон, Лондон, Варшава і Анкара також заявили, що не визнають російські вибори в Криму і ОРДЛО.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодам.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” в Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.