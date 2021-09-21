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Туреччина приєдналась до країн, що не визнають вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 22178 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Анкара не визнає проведені в Криму вибори в Державну думу Росії, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Туреччини, передає УНН.

Цитата

“Минулі 17-19 вересня 2021 роки вибори в Держдуму в Криму не мають юридичної сили для Туреччини”, — йдеться в заяві міністерства.

Деталі

У МЗС нагадали, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає анексію Криму незаконною.

Нагадаємо

Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам.

Вашингтон, Лондон та Варшава також заявили, що не визнають російські вибори в Криму та ОРДЛО.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” в Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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