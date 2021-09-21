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Турция присоединилась к странам, которые не признают выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Турция присоединилась к странам, которые не признают выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 22159 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Анкара не признает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Турции, передает УНН.

Цитата

“Прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции”, — говорится в заявлении министерства.

Детали

В МИД напомнили, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным аннексию Крыма.

Напомним

Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.

Вашингтон, Лондон и Варшава также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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