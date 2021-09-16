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Лідер бойовиків заявив, що на вибори в РФ з Донбасу відправлять 825 автобусів і 12 потягів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області з російськими паспортами організують 825 автобусних і 12 залізничних рейсів в російську Ростовську область для участі у виборах до Держдуми. Про це зявив глава так званої "ДНР" Денис Пушилін у відеозверненні, опублікованому на відеохостингу Youtube, передає УНН.

Цитата

"Нам належить висловити свою позицію на виборах депутатів Державної думи. Ми можемо проголосувати як дистанційно зі своїх комп'ютерів і смартфонів, так і особисто приїхати на виборчі дільниці в Ростовській області. Республіканськими органами влади організовано 825 автобусних рейсів і 12 пасажирських залізничних поїздів", - сказав Пушилін.

Додамо

За його словами, для тих, хто поїде голосувати в Ростовську область РФ, передбачена "спрощена система прикордонного контролю".

За даними "Радіо свободи", в Ростовській області Росії створено спеціальні 16 ділянок, на яких немає списків виборців - по пред'явленню російського паспорта зможе голосувати будь-який житель окупованих бойовиками територій Донбасу.

Додамо

Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.

Раніше у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.

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