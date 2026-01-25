Ветераны Тройки запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 4814 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 8498 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 9716 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 11938 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23773 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42069 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34154 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42015 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39551 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49631 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.6м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве25 января, 05:15 • 8946 просмотра
Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском БрянскеVideo25 января, 05:46 • 6300 просмотра
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25 января, 06:15 • 5700 просмотра
Президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие25 января, 07:00 • 4622 просмотра
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 5084 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 80119 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 93347 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 104603 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 98323 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 99266 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 18304 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18564 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35165 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 35721 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48655 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Фокс Ньюс

Ветераны Тройки запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в Киеве. Они предлагают горячие напитки, еду и возможность зарядить телефоны жителям районов с отключениями света.

Ветераны Тройки запустили в Киеве мобильные пункты несокрушимости

Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света, передает УНН.

Киевляне помогают военным донатами, военные — помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно — здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Тройки развозят по городу горячую еду и тепло.

"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", — говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

24 января к инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.

"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то — просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", — говорит руководитель службы Елена Толкачева.

В планах Тройки — запустить стационарные пункты несокрушимости.

Лилия Подоляк

ОбществоКиев
Андрей Билецкий
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Киев