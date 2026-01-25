Ветерани Трійки запустили у Києві мобільні пункти незламності

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 4948 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 8718 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 9884 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 12028 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23848 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42130 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34174 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42031 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39565 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49652 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.6м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 9064 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 6428 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 5832 перегляди
Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя25 січня, 07:00 • 4752 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 5228 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 80205 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 93428 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 104670 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 98384 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 99326 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18333 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18590 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35187 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35741 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48674 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Fox News

Ветерани Трійки запустили у Києві мобільні пункти незламності

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у Києві. Вони пропонують гарячі напої, їжу та можливість зарядити телефони мешканцям районів з відключеннями світла.

Ветерани Трійки запустили у Києві мобільні пункти незламності

Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла, передає УНН.

Кияни допомагають військовим донатами, військові — допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня — тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

"Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють", — каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.

"Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь — просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо", — каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки — запустити стаціонарні пункти незламності.

Лілія Подоляк

СуспільствоКиїв
Андрій Білецький
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Київ