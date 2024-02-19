Венгерское правительство отказалось встретиться с американскими сенаторами, которые приехали в Будапешт

Правительство Венгрии отказалось встретиться в воскресенье с двухпартийной делегацией США, которые прибыли в Будапешт в воскресенье, чтобы убедить страну одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, в воскресенье, 18 февраля, двухпартийная делегация сенаторов США посетила столицу Венгрии с официальным визитом и призвала националистическое правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Однако, Правительство Венгрии отклонило предложение встретиться с сенаторами США.

Со вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым нациям во всем мире - сказал сенатор Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в Будапеште.

Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что разочаровывает то, что ни один член правительства Венгрии не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "полна надежды и оптимизма" относительно того, что присоединение Швеции будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Сенатор Крис Мерфи отметил, что отказ правительства Орбана от встречи был "странным и тревожным", но на долгосрочном лидере лежит бремя добиваться голосования.

Напомним,

16 февраля сообщалось, что двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию с целью убедить страну одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

В начале февраля Венгрия поставила условие, что премьер-министр Швеции должен посетить Венгрию, прежде чем она ратифицирует вступление Швеции в НАТО.