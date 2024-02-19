Венгерское правительство отказалось встретиться с американскими сенаторами, которые приехали в Будапешт
Венгерское правительство отказалось встретиться с двухпартийной делегацией Сената США, которая прибыла в Будапешт, чтобы убедить Венгрию одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго
Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.
российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА
За прошедшую неделю российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области 27 раз, обстреляв 13 населенных пунктов.
"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой
В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".
Готовил удары по железной дороге и госпиталям в Черкасской области: задержан агент разведки рф
Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетные удары по железным дорогам и военным госпиталям в Черкасской области, определяя цели.
российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре
российские войска продолжили обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов. На Сумщине повредили частный дом, к счастью, о жертвах не сообщается.
Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль
Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве, направленных на экономическое развитие и реконструкцию в таких сферах, как избежание двойного налогообложения, поддержка восстановления Украины, сельское хозяйство, образование, энергетика и инфраструктура.
россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения
За 24 часа россияне совершили 14 обстрелов Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив 18 жилых домов, две школы и спортивно-оздоровительный комплекс.
Зеленский поздравил нового председательствующего в Африканском Союзе: "Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству"
Зеленский поздравил нового главу Африканского Союза и заявил, что Украина готова сотрудничать для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН.
Задержка западной поддержки помогла россии начать наступление на трех направлениях одновременно - ISW
Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине дают возможность России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы.