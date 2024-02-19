Угорський уряд відмовився зустрітися з американськими сенаторами, які приїхали в Будапешт

Уряд Угорщини відмовився зустрітися в неділю з двопартійною делегацією США, які прибули до Будапешту в неділю, щоб переконати країну схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, у неділю, 18 лютого, двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом і закликала націоналістичний уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Однак, Уряд Угорщини відхилив пропозицію зустрітися з сенаторами США.

Зі вступом Швеції до Нато Угорщина та ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним націям у всьому світі - сказав сенатор Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США в Будапешті.

Сенаторка-демократка Джин Шахін заявила, що розчаровує те, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "повна надії та оптимізму" щодо того, що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Сенатор Кріс Мерфі зазначив, що відмова уряду Орбана від зустрічі була "дивною та тривожною", але на довгостроковому лідері лежить тягар домагатися голосування.

Нагадаємо

16 лютого повідомлялося, що двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину з метою переконати країну схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

На початку лютого Угорщина поставила умову, що прем'єр-міністр Швеції повинен відвідати Угорщину, перш ніж вона ратифікує вступ Швеції до НАТО.