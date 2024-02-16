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Американські сенатори тиснутимуть на Угорщину щодо членства Швеції в НАТО

Американські сенатори тиснутимуть на Угорщину щодо членства Швеції в НАТО

Київ • УНН

 • 23028 перегляди

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину в неділю, щоб переконати її схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки Угорщина наразі є єдиною країною, яка не ратифікувала вступ Швеції до альянсу.

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину в неділю з метою переконати країну схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це передає УНН, із посиланням на посольство США в Угорщині та газету Svenska Dagbladet.

Деталі

Американські сенатори від Республіканської та Демократичної партій у неділю поїдуть до Угорщини "з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, що постають перед НАТО та Угорщиною", повідомило в п'ятницю посольство США в Угорщині. Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив раніше в лютому, що вступ Швеції до НАТО має безпосередній вплив на національну безпеку США, а також на безпеку альянсу.

Угорщина є єдиною країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО, і, незважаючи на те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що уряд виступає за вступ Швеції до альянсу, переговори зайшли в глухий кут.

Заявка Швеції на вступ до НАТО може бути ратифікована, коли угорський парламент знову збереться наприкінці лютого, заявила парламентська група правлячої партії "Фідес". Міністр закордонних справ Швеції заявив у середу, що він очікує, що Угорщина схвалить заявку найближчим часом.

Нагадаємо

За словами голови угорського уряду, в Угорщині проживають десятки тисяч українців, "яким надаємо робочі місця", а в цілому його країна - в авангарді прийому українських шукачів притулку. Втім, за статистичними даним міжнародних інституцій, Угорщина поділяє передостанні місця серед країн, які приймають шукачів притулку.

Біля кордону з Норвегією російських дітей вчать стріляти - ЗМІ16.02.24, 12:57 • 25752 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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