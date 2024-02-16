Американские сенаторы будут давить на Венгрию относительно членства Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию в воскресенье с целью убедить страну одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом передает УНН, со ссылкой на посольство США в Венгрии и газету Svenska Dagbladet.

Детали

Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий в воскресенье поедут в Венгрию "с миссией, сосредоточенной на стратегических вопросах, стоящих перед НАТО и Венгрией", сообщило в пятницу посольство США в Венгрии. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил ранее в феврале, что вступление Швеции в НАТО имеет непосредственное влияние на национальную безопасность США, а также на безопасность альянса.

Венгрия является единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО, и, несмотря на то, что премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство выступает за вступление Швеции в альянс, переговоры зашли в тупик.

Заявка Швеции на вступление в НАТО может быть ратифицирована, когда венгерский парламент вновь соберется в конце февраля, заявила парламентская группа правящей партии "Фидес". Министр иностранных дел Швеции заявил в среду, что он ожидает, что Венгрия одобрит заявку в ближайшее время.

Напомним,

По словам главы венгерского правительства, в Венгрии проживают десятки тысяч украинцев, "которым предоставляем рабочие места", а в целом его страна - в авангарде приема украинских искателей убежища. Впрочем, по статистическим данным международных институтов, Венгрия делит предпоследние места среди стран, принимающих искателей убежища.

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